„Manche Aufgaben verstehen wir einfach nicht“

Kahlil (von links), Shahyar, Akram und Sheerna lernen mit ihrer Mutter Zahida Othman täglich sechs bis acht Stunden am heimischen Küchentisch. Sie flüchtete vor fünf Jahren mit Mann und fünf Kindern aus Syrien und sie leben seitdem in Greiz.

Greiz. Wie eine achtköpfige Familie aus Syrien mit dem Homeschooling in Greiz kämpft und vor welchen Problemen sie stehen:

Geflüchtet vor Bomben und Zerstörung ist die Familie von Zahida Othman aus Syrien. Mit Baby auf dem Rücken und vier Kindern an der Hand führte sie ihre Odyssee schließlich nach Greiz. Seit fünf Jahren leben sie in der Residenzstadt. Der Pandemie stehen sie recht pragmatisch gegenüber. Schließlich haben sie in Syrien tagtäglich Tod und Zerstörung vor Augen gehabt.

Das kann die Mutter von sechs Kindern nur bestätigen. „Meine Tochter Sheerna war drei, als wir flüchteten. Sie hat ein Trauma erlitten durch die Bombenangriffe“, sagt die Mutter. Erst in Deutschland habe sie begonnen zu sprechen. Jetzt sei sie sehr gut in der Schule. „Sheerna erledigt als Einzige all ihre Aufgaben freiwillig“, sagt Zahida Othman. „Ich finde es nicht gut, dass die Schulen zu sind“, sagt die achtjährige Sheerna, die die zweite Klasse besucht. „Ich will später mal Zahnärztin werden. Die Schule macht mir Spaß.“

Ganz anders sieht es bei den Jungs der Familie aus. Der elfjährige Shahyar sei froh, zu Hause zu sein. Auf die Frage, ob er die Schule vermisse schüttelt er mit dem Kopf. „Nicht wirklich“, sagt er. Die Hausaufgaben seien manchmal einfach. „Aber die mündlichen Tests sind schwierig“, so Shahyar. „Ich verstehe viele Wörter gar nicht und die Aufgaben oft auch nicht.“ Beim Lesen und verstehen der Aufgaben behilft er sich mit dem Google-Übersetzer im Internet, „oder ich frage Freunde.“

Sprachprobleme dominieren das Lernen

Zahida Othman lässt sich von ihrer achtjährigen Tochter Delazin vorlesen. Die Grundschülerin lernt gern. Foto: Conni Winkler

Das häusliche Lernen stellt alle in der Familie auf eine harte Probe. Schließlich leben im Haushalt noch die sechsjährige Delazin, die derzeit nicht den Kindergarten gehen kann und die eineinhalbjährige Mahabad. Die Kleinen sind omnipräsent und wollen auch beschäftigt werden. Die Mutter nickt. „Manchmal übersetze ich für die Kinder die Aufgaben. Aber das hilft nicht wirklich. Sie müssen sie doch auf deutsch lösen“, sagt Zahida Othman, die in ihrem Land Grundschullehrerin war. Ihr Mann sei studierter Mathematiklehrer. Aber er könne kaum helfen, weil er Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache habe. Und auch damit, dass er hier ganz von vorn anfangen müsse und jetzt für einen Lieferservice Pizza ausfahre. „Er kann sich deswegen nicht gut mit der Sprache anfreunden, auch wenn er das meiste versteht“, sagt Zahida Othman.

Motivation völlig verschwunden

Der 13-jährige Kahlil besucht das Ulf-Merbold-Gymnasium in Greiz. „Am Anfang habe ich noch sehr viele Aufgaben gemacht. Das ist jetzt weniger geworden“, sagt Kahlil. Die Motivation sei völlig verschwunden. Von der Schule habe er ein Tablet geliehen bekommen. „Für den Video-Unterricht.“ Anfangs habe es Schwierigkeiten bei der Organisation gegeben. „Es war für mich nie klar, welches Fach wann dran ist“, sagt der 13-Jährige. „Das klappt jetzt besser.“ Trotzdem. Er sehe keinen Sinn mehr darin, die Aufgaben zu machen. Gerade in den Fächern, die für ihn neu dazugekommen seien wie Chemie, Physik und Französisch, funktioniere das selbstständige Lernen kaum. „Ich kann mir den Stoff selber nur schwer beibringen“, sagt Kahlil. „Mein Papa kann mir wenig helfen, weil er es nicht auf deutsch erklären kann.“

An die Lehrer könne er Mails schreiben und Fragen stellen. „Mach ich aber nicht, weil ich Angst habe, dass die Fragen blöd klingen.“ Auf die Frage, was ihm helfen könne, zuckt Kahlil mit den Schultern. „Ohne Corona wäre alles besser. Ich könnte mich mit Freunden treffen und meine Motivation würde wieder zunehmen“, sagt der 13-Jährige.

Zahida Othman indes tue, was sie kann. Die Familie habe gespart, um Drucker und Computer anschaffen zu können. Tablets beim Jobcenter beantragt. Fragt deutsche Freunde, ob sie die Aufgaben erklären könnten. Setzt sich mit ihren Kindern täglich sechs bis acht Stunden hin, um die Aufgaben zu machen. „Manchmal mit wenig Erfolg. Wenn ich frage, was sie nach so einem Tag gelernt haben, bekomme ich keine Antwort.“ Für die Aufgaben würden sie doppelt so lange benötigen als deutsche Kinder. Auch sie selbst verstehe so manche Aufgabe nicht. Und manchmal fehle ihr einfach die Gelduld, wenn die Kinder gar nicht lernen wollen. „Die letzten Monate bin ich bald verrückt geworden“, sagt Zahida Othman. Sie hofft, dass die Schulen bald wieder öffnen. Und trotz alledem habe sie Verständnis für die Schulen. „Für Lehrer ist es jetzt auch schwer, ihre Arbeit zu machen.“