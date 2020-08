Spannung und Spaß garantiert. Die Mitwirkenden des Theaterherbst-Zirkusprojekts zeigen am 7. August ihre Show. In der Jahnturnhalle haben sie eine Woche lang trainiert.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Manege frei in der Greizer Jahnturnhalle

Die Greizer Jahnturnhalle wird zum Zirkusrund. Am Freitag, 7. August, präsentieren die Teilnehmer des diesjährigen Zirkusprojekts des XXIX. Greizer Theaterherbstes, ab 16 Uhr, ihr Können.

Unter dem Titel „Schatzsuche“ haben die jungen Artisten eine Woche lang unter fachkundiger Anleitung der Trainer vom Zirkomania aus Leipzig geübt und aus verschiedenen Disziplinen schließlich eine kleine Show zusammengestellt – auf die das Publikum gespannt sein darf.

Die Kinder und Jugendlichen werden mit Akrobatik und Brakedance, mit Jonglage und dem Devil Stick die Gäste in Staunen versetzen. Und natürlich sind auch Clowns in der Manege mit dabei, die mit ihren Nummern zweifellos bei den Zuschauern für viele Lacher sorgen werden. Kurzum: Bei dieser „Schatzsuche“ wird jeder tolle Eindrücke und Erlebnisse finden. Aufgrund der Corona-Pandemie steht nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung. Es ist eine Platzreservierung erforderlich. Anmeldungen und Reservierungen sind über das Theaterherbst-Büro, Telefon: 03661/67 10 50, oder per E-Mail, greizer@thaterherbst.de, möglich. Für die Veranstaltung gilt die aktuelle Thüringer Sars-CoV-2-Infektionsschutz-Grundverordnung. Unterstützt wird die „Schatzsuche“ von „Zirkus macht stark“ im Rahmen des Programms „Kultur macht stark“, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Der XXIX. Greizer Theaterherbst war mit Juli in seine heiße Phase gestartet. Nach der Premiere der Ganzjahresschauspielwerkstatt – Friedrich Dürrenmatts Tragikkomödie „Die Physiker“ – Mitte Juli ist das Zirkusprojekt das zweite, was der Öffentlichkeit präsentiert wird.

Vom 11. bis 20. September zeigen dann die anderen Werkstätten dem breiten Publikum, was sie auf die Beine gestellt haben.