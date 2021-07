Mann attackiert und verletzt - Feier endet mit Polizei und Notarzt - Grundstück verwüstet - Nazi-Schmierereien

Das sind die Meldungen der Polizei für den Kreis Greiz.

Mann attackiert und verletzt

Die Ermittlungen zu einer Körperverletzung in Münchenbernsdorf gegen einen 33-Jährigen nahm am Sonntag die Polizei auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei kam es zwischen dem Angegriffenen und seinem Angreifer (23) auf dem Markt zum Streit, bei dem der 33-Jährige zu Boden gestoßen und verletzt wurde. Ein Rettungswagen kam zur Versorgung hinzu. Die Ermittlungen dauern an.

Feierlichkeit endet mit Polizei und Rettungsdienst

Bei einer Feier in einer Gastlichkeit in der Bahnhofstraße gerieten Samstagnacht in Ronneburg gegen 3 Uhr zwei Männer aneinander, so dass Rettungsdienst und Polizei angefordert wurden. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zur Auseinandersetzung zwischen den Herren, wobei der 37-jährige Geschädigte vom bislang unbekannten Angreifer verletzt wurde. Zeugen werden erbeten unter 0365 / 829-0.

Mehrere Nazi-Schmierereien in Greiz

Mit brauner Sprühfarbe beschmierten unbekannte Täter die Fassade mehrerer Mehrfamilienhäuser in der Greizer Juri-Gagarin-Straße / Gerhart-Hauptmann-Straße mit rechtsgerichteten Sprüchen, so dass die Greizer Polizei am Sonntag die Ermittlungen aufnahm. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden acht Graffiti-Schmierereien verzeichnet. Zeugen wenden sich an die Kripo Gera unter Tel. 0365 / 8234-1465.

Mann verwüstet fremdes Grundstück

Offensichtlich im stark alkoholisierten Zustand betrat Samstagnacht gegen 0.35 Uhr ein bislang unbekannter junger Mann das Grundstück eines 64-Jährigen Auf der Windhöhe in Greiz. Danach begann dieser im Innenhof des Hauses zu randalieren, wobei er eine große und zwei kleine Laternen, zwei Blumenkästen, ein Vogelhaus und zwei Scheiben einer Garage beschädigte und zudem die Elektrik aus der Garage herausriss. Der 64-Jährige informierte daraufhin die Polizei. Dieser konnte trotz Fahndung den geflüchteten Tätern nicht stellen.

Die Personenbeschreibung: ca. 20 Jahre, blonde Haare, bekleidet mit schwarzer Jacke mit weißer Aufschrift, dunkler Hose, offensichtlich stark alkoholisiert, deutschsprachig.

Die Greizer Polizei ermittelt nimmt Zeugenhinweise zum Täter unter Tel. 03661 / 6210 entgegen.

Beim Autoeinbruch überrascht

Dass ein unbekannter Mann im Fahrzeug seiner Frau saß und ein zweiter offensichtlich davor "Schmiere" stand, bemerkte ein 33-Jähriger am Sonntag gegen 17 Uhr. Als er die beiden Einbrecher ansprach, flüchteten sie aus dem in der Friedhofstraße abgestellten Opel und rannten davon. Kurzerhand eilte der 33-Jährige den Tätern nach und informierte die Polizei.

Die beiden Täter konnten schließlich gestellt und vorläufig festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass sie sich Zugang zum Pkw verschafften, offenbar mit dem Ziel, potentielles Diebesgut zu finden. Gestohlen haben sie letzten Ende nichts. Gegen die beiden 18 und 21 Jahre alten Männer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde sie aus dem Gewahrsam entlassen. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Verkehrszeichen beschmiert

Unbekannte trieben ihr Unwesen am Samstag in der Zeit von 13 Uhr bis 15 Uhr auf dem Puschkinplatz / Baderei in Greiz. Mit roter Farbe schmierten sie ein Hakenkreuz auf ein dortiges Verkehrszeichen und verursachten so Sachschaden. Für die Ermittlungen zum Geschehen sucht die Greizer Polei Zeugen unter Tel. 03661 / 6210.

