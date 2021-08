Mann fährt stark betrunken gegen Zaun und kippt um: Ersthelfer stoppen Flucht

Bei einem weiteren Unfall wurde eine Frau verletzt. Die Meldungen der Polizei für den Kreis Greiz.

Mann fährt mit 1,9 Promille gegen Zaun und kippt um: Ersthelfer stoppen Flucht

Sonntag gegen 6.15 Uhr fuhr ein 31-jähriger Smart Fahrer in Wöhlsdorf in Richtung Wiebelsdorf. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun. Daraufhin kippte der Pkw auf die Seite. Der Fahrer versuchte zu Fuß zu flüchten, konnte aber durch Ersthelfer aufgehalten werden.

Polizeibeamte stellten fest, dass der Mann unter Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab 1,86 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe veranlasst, der Führerschein sichergestellt, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Sicherheitsleistung erhoben.

E-Bike Fahrerin verletzt

Samstag gegen 13.30 Uhr fuhr eine 67-jährige E-Bike Fahrerin auf der Hauptstraße durch Braunichswalde. Sie wollte nach rechts in die Straße am Berg abbiegen. Von hinten kam jedoch eine 15-jährige Mokick Fahrerin gefahren, die versuchte, die Frau rechts zu überholen. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Die E-Bike Fahrerin stürzte und verletzte sich dabei. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden.

Blitzableiter beschädigt

Am Sonntag gegen 22.40 Uhr wurde die Polizei informiert, dass bislang unbekannte Täter den Blitzschutzleiter auf dem Parkdeck eines Einkaufszentrums in der Goethestraße in Zeulenroda-Triebes beschädigten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 03661 6210.

