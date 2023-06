Ein Mann ist am Donnerstag auf dem Kirchplatz in Greiz in den Röhrenbrunnen gestiegen (Archivbild).

Mann steigt in Röhrenbrunnen in Greiz und bedroht Polizisten

Greiz. Ein 37-Jähriger ist am Donnerstagabend in Greiz in den Röhrenbrunnen gestiegen und hat Passanten beleidigt. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss.

Ein Mann ist am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr in den Röhrenbrunnen am Kirchplatz gestiegen, hat Passanten beleidigt und geschubst. Polizisten nahmen den Mann fest und unterzogen ihn einer Kontrolle. Laut Polizei äußerte er gegenüber der Beamten Beleidigungen und spuckte um sich. Ein Atemalkoholtest habe bei dem 37-Jährigen knapp zwei Promille ergeben.

Da der Mann sich wehrte, sei er zu einer Polizeidienststelle gebracht worden. Dabei habe er die Polizisten bedroht und in ihre Richtung getreten. Niemand sei verletzt worden. Zeugen oder Geschädigte, die Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Greiz zu melden.

