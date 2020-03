Die Polizei bei ihrer Durchsuchung der Wohnung im Heinrich-Mann-Ring in Greiz am Montag.

Mann wegen räuberischer Erpressung in Greiz festgenommen

Großes Aufsehen erregte am Montag ein Polizeieinsatz im Heinrich-Mann-Ring in Greiz. Ein Leser berichtete uns von mehreren Polizeiwagen und Beamten, mehreren Spürhunden, einem Mann, der in Handschellen abgeführt worden sei und einem stundenlangen Treiben in der Greizer Straße von den frühen Morgenstunden bis in den Nachmittag. Er bat uns nachzuhaken, was vorgefallen sei. Am Montag bestätigte die Landespolizeiinspektion Gotha lediglich die Durchsuchungen, wollte aber aus ermittlungstaktischen Gründen noch keine Details nennen.

Die Staatsanwaltschaft Gera teilt nun mit, dass ein Mann wegen des Verdachts auf räuberische Erpressung in Untersuchungshaft genommen wurde. DNA-Spuren an einem Tatort hätten zu einem dringenden Tatverdacht geführt, sagt der stellvertretende Staatsanwaltschaftssprecher Sven Schroth. Zudem gebe es einen Anfangsverdacht für neun weitere Fälle, die nun überprüft würden. Sie sind über ganz Thüringen verteilt, unter anderem soll der mutmaßliche Täter in Greiz, Gera und Gotha unterwegs gewesen sein. Letzteres führte dazu, dass die Landespolizeiinspektion Gotha für den Einsatz am Montag zuständig war. Der mutmaßliche Täter soll dabei immer nach einem ähnlichen Muster vorgegangen sein. Kurz vor Ladenschluss betrat er Supermärkte oder Möbelgeschäfte und verlangte dort Bargeld. Dabei hatte er Waffen oder waffenähnliche Gegenstände dabei. Es werde nun geprüft, ob die Taten zusammenhängen und ob sich der Verdacht gegen den Festgenommenen erhärte. Er selbst habe sich, Stand späterer Dienstagnachmittag, noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Der mutmaßliche Täter ist laut Staatsanwaltschaft männlich und 40 Jahre alt. Bei der Durchsuchung seien Beweismittel sichergestellt worden, so Schroth. Mehr Details gab es zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht.