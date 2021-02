"Marstallcenter ist auch eine Chance"

Greiz Der Greizer Bürgermeister war von der lauten Kritik am Einkaufszentrum überrascht. Mit dem Vorhaben stehe man aber erst am Anfang.

Über kaum ein Projekt in der Stadt Greiz wird so heftig und kontrovers diskutiert wie über das Marstallcenter. Eine Petition, mit der sich eine Gruppe Greizer und Ex-Greizer gegen das Einkaufszentrum richtet, hat inzwischen 912 Unterzeichner. Bedenken gibt es vor allem wegen des Stadtbildes oder des Verkehrs in der Innenstadt. Zudem wird befürchtet, dass mit dem Einzug der Discounter in das Marstallcenter, deren ehemaligen Standorte veröden.