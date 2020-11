„Ich bin erschüttert, wenn ich sehe, was in Greiz geplant ist“, sagt Roland Gräfe, nachdem ihm der im Amtsblatt abgebildete Entwurf für das Marstallcenter zugeschickt wurde. In einem offenen Brief hat der Maler und Grafiker gemeinsam mit Sabine Weber aus Dresden ausführlich erklärt, was ihn an dem Einkaufszentrum stört.

Tourismus als Zukunft der Stadt

Warum kümmert es den in Radebeul lebenden Gräfe, was in Greiz passiert? „Ich habe meine Kindheit hier verbracht, ich kenn die Stadt sehr gut. Vor vier Jahren habe ich mir in Greiz ein Haus gekauft. Mir liegt die Stadt einfach am Herzen“, erklärt er. Umso schmerzlicher sei es für ihn gewesen, wie sich die Stadt nach der Wende entwickelt habe. Vieles ist kaputtgegangen, bedauert er. „In der Zwischenzeit ist viel investiert worden. Aber wir brauchen noch ein paar Jahre“, ist Roland Gräfe überzeugt, ebenso davon: „Ich sehe die Zukunft der Stadt im Tourismus, auch wenn wir die Infrastruktur dafür noch nicht haben.“

Allerdings sei das geplante Vorhaben nicht geeignet, die Stadt für Touristen attraktiver zu machen. „Das Marstallcenter ist nicht der richtige Weg. So etwas in so einer kleinen Stadt überhaupt in Erwägung zu ziehen, kann ich gar nicht verstehen“, so Gräfe. Das mehrgeschossige Zentrum ist überdimensioniert, findet er. Und er fragt sich, ob man denn aus derartigen „Nachwende-Fehlentwicklungen“ nicht endlich mal gelernt hat. Kaufland und Spectrum-Center würden die Greizer Einkaufskultur ebenso wenig bereichern wie das Erscheinungsbild der Stadt.

Innenstadtleben entwickelt sich

Roland Gräfe verweist darauf, dass im Zentrum Läden leer stehen, ehemalige Kaufhäuser umgenutzt wurden oder ein Schattendasein fristen. „Gerade beginnt sich aus unserer Sicht ein vorsichtiges Innenstadtleben zu entwickeln“, heißt es in dem offenen Brief. Dass es den Drogeriemarkt DM oder das Geschäft „Ernsting’s Family“ gibt, sei für die kleineren Läden von Vorteil. Einen Hauch Stadtflair verbreite der Whiskyladen gegenüber dem Rathaus. „Mit dem vollkommen überdimensionierten Marstallcenter würde diese hoffnungsvolle Entwicklung schlagartig beendet werden“, ist der Maler und Grafiker überzeugt.

Gebraucht würden in Greiz attraktive kleine und mittlere Läden und Gastronomie, die zum Stadtbummel einladen. Was nicht gebraucht werde, sei ein „großstädtischer überdimensionierter Einkaufstempel mit teilweise fünfgeschossigem Baukörper ohne wirkliche Anbindung an die Innenstadt“, meint Roland Gräfe. Ein solches Center sei nur darauf angelegt, dass die Kunden mit dem Auto ankommen, parken, einkaufen und dann wieder nach Hause fahren, ohne einen Fuß ins Stadtzentrum gesetzt zu haben.

Für Greiz ungeeignet

Der Radebeuler sei kein Gegner moderner Architektur, wenn sie städtebaulich und gestalterisch zur sie umgebenden Bebauung passt. Das sei beim geplanten Marstallcenter aber nicht der Fall. Baukörper und Fassadengestaltung seien für Greiz mit seiner kleinteiligen historischen Bebauung im Zentrum „gänzlich ungeeignet“, findet Gräfe und weiter: „Von der Beliebigkeit der vorgestellten Architektursymbolik ganz zu schweigen.“

Roland Gräfe hinterfragt zudem die gesamte verkehrstechnische Erschließung, die ihm problematisch erscheint, vor allem mit Blick auf die massive Belastung für die Wohnhäuser in der unmittelbaren Umgebung.