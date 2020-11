Martinsumzüge fallen wegen Corona aus

Greiz/Zeulenroda-Triebes. Einen Martinsumzug in Greiz wird es in diesem Jahr nicht geben, auch kein Martinsspiel und keine Andacht. Das teilt Kreisjugendreferent Christian Mende auf Nachfrage mit.

Allerdings will man den Familien dennoch etwas anbieten. So wird es vor verschiedenen Kirchgemeinden in Greiz – katholische, apostolische und methodistische Kirchgemeinde, Stadtkirche/Bonhoefferhaus und Pohlitzer Kirche – Anlaufpunkte geben, an denen kleine Tüten mit Martinshörnchen und geistigen Impulsen zum Martinsfest abgeholt werden können. Auch stehen Mitarbeiter für Gespräche zur Verfügung. Eingeladen dazu wird am Sonnabend, dem 14. November, von 16.30 bis 18.30 Uhr.

Sammlung für den Hilfstransport fällt aus, dafür Geldspenden möglich

Das traditionelle Sammeln von Geschenken für den Hilfstransport Greiz-Brest beziehungsweise die krebskranken Kinder in Weißrussland fällt leider auch aus. Stattdessen wird um Geldspenden gebeten, die dann dorthin gehen werden.

Ähnliches wie in Greiz ist laut Mende auch für Caselwitz, Langenwetzendorf, Naitschau, Pöllwitz und Arnsgrün geplant, die konkreten Daten dafür werden noch mitgeteilt.

Martinsbeutel wartenin der Bergaer Kirche

Der FSV Mohlsdorf, der traditionell den großen Umzug im Ort organisiert, schreibt auf seiner Internetseite, dass der Laternenumzug in diesem Jahr ausfallen wird. Geplant war er für den 13. November.

Auch in Berga wird es am 11. November weder Umzug noch Andacht geben, teilt Pfarrerin Anne Puhr mit. Die Menschen seien ab 17 Uhr eingeladen, dennoch mit den Laternen unterwegs zu sein und Licht in die Straßen zu bringen. An der Kirche sollen dann Martinsbeutel mit der Martinsgeschichte zum Malen und Vorlesen deponiert werden.

In Zeulenroda ist das Martinsfest komplett abgesagt. Diese Entscheidung sei in Rücksprache mit der Rötleinschule, von wo der Umzug normalweise startet, erfolgt. „Es wäre aufgrund der Infektionszahlen unverantwortlich“, sagt Schulleiterin Kerstin Fritsch. In Triebes hat die Kirchgemeinde mit Schulen und Kitas entschieden, dass kein Umzug stattfindet.

Allerdings hat die Jungschar einen Film über die Martinsgeschichte gedreht, der in der Kirche oder in den Einrichtungen gezeigt werden soll. Er soll später auf Youtube landen. In Hohenleuben wurde das Martinfest komplett abgesagt.