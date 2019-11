Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mathe-Olympiade fordert Köpfchen

Man konnte eine Stecknadel fallen hören, so still war es in der Aula des Greizer Ulf-Merbold-Gymnasiums, als die etwa 40 Teilnehmer aus den Klassen fünf bis zwölf an der Lösung der Aufgaben anlässlich der diesjährigen Mathematikolympiade knobelten.

Technikbegeistertund sportinteressiert

Unter ihnen Kenny Walther aus der fünften Klasse. „Es war richtig spannend. Anfangs dachte ich, dass die Aufgaben ziemlich schwer waren, doch dann lief alles recht gut. Mathematik hat mich schon immer besonders interessiert und habe auch schon in der Grundschule an solchen Wettbewerben teilgenommen“, erklärte der Elfjährige, der außerdem technikbegeistert ist und auch gern Sport treibt. Als in seiner Klasse gefragt wurde, wer an der Mathematikolympiade teilnehmen möchte, hatte er sich gleich gemeldet. Jetzt freut er sich sehr darüber, dass sein Einsatz mit einem ersten Platz in seiner Klassenstufe belohnt wurde. Ebenso groß war die Freude bei der 13-jährigen Lilli Rademacher, Erstplatzierte der Klassenstufe acht. Für Mathematik begeistert sie sich schon immer, nahm jedes Jahr an der Mathematikolympiade teil und ist seit der sechsten Klasse beim Mathe-Spezialistenlager dabei.„Ich finde, dass die Aufgaben sehr kompliziert waren. Auf alle Fälle möchte ich auch im nächsten Jahr an diesem Wettbewerb teilnehmen, Mathe liegt mir einfach“, erklärte die Schülerin, die außerdem sehr gern und viel liest. Ihren Ausgleich findet sie in der Jugendtanzgruppe der Kleinreinsdorfer Corleone. „Die Aufgaben ab der Klassenstufe neun sind sehr anspruchsvoll. Welche Schüler zur Landesrunde im Februar fahren, wird noch entschieden. Die Vorbereitung findet durch Korrespondenzzirkel oder dem Spezialistenlager statt“, erklärte Mathematiklehrer und Fachkonferenzleiter Olaf Schimmel.

Die weiteren Erstplatzierten sind Florine Dietzsch (Klasse 6), Gabriel Rümpler (Klasse 7), Charlotte Maaß (Klasse 9), Lewis Maaß (Klasse 10), Robin Schulz (Klasse 11) und Lisa Ott ( Klasse 12).