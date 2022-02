Matthias Grünert auf Orgelfahrt

Naitschau/Zeulenroda-Triebes. Der Dresdner Kantor ist zurück in der „Heimat“.

Der Kantor der Dresdener Frauenkirche, Matthias Grünert, der auch für einige Jahre der Greizer Stadtkantor war, ist wieder auf seiner traditionellen Orgelfahrt unterwegs und kommt dabei zurück in die „Heimat“.

Nach dem Auftakt in Oelsnitz und Plauen am Freitag stehen am Samstag und Sonntag auch Konzerte in der Region an. Dabei werden bei jedem Konzert Werke jeweils anderer Komponisten gespielt, was zum einen die Vielfalt der Orgelmusik hervorheben, zum anderen auf die besonderen Qualitäten der jeweiligen Instrumente verweisen soll, die von den unterschiedlichsten Erbauern stammen. Die Bandbreite der geplanten Stücke reicht von Kompositionen von Felix Mendelssohn Bartholdy, Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach bis zu Werken von Nicolo Moretti oder Gustav Merkel.

Die Termine und Orte am Wochenende sind:

Samstag, 19. Februar: 14 Uhr, evangelische St.-Petri-Kirche Rodewisch, 16 Uhr: evangelische Stadtkirche Mylau, 18 Uhr: evangelisch-lutherische Kirche Naitschau, 19.30: evangelische Kirche Dobia.

Sonntag, 20. Februar: 10 Uhr, evangelische St.-Veit-Kirche Wünschendorf, 14 Uhr: Dreieinigkeitskirche Zeulenroda, 15.30 Uhr: evangelische Stadtkirche Triebes, 17.30 Uhr: evangelische St.-Marien-Kirche Weida, 19.30 Uhr: evangelische St.-Salvator-Kirche Gera.