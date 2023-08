Mausoleum in Waldhaus ist Sonntag offen

Waldhaus. Eine Ausstellung zur Geschichte des Baus, zu Heinrich XXII. und seiner Familie ist im Inneren der Kapelle zu besichtigen.

Am Sonntag, 13. August, wird das Mausoleum in Waldhaus in der Zeit von 11 bis 17 Uhr für Besichtigungen geöffnet sein.

Der letzte regierende Fürst Heinrich XXII. Reuss Aelterer Linie, war ein Liebhaber der Wälder und der Jagd. Waldhaus war ein beliebter Ort für ihn. Aus diesem Grund ließ er sich im Jahr 1883 seine Ruhestätte von Landbaumeister Edmund Oberländer errichten. Der Legende nach trat ein prächtiger Hirsch am Abend, als seine Grabstätte vorbereitet wurde, aus dem Wald und blickte lange in das offene Mausoleum. Die gründerzeitliche Kapelle ist in neugotischen Formen errichtet. Während der Regierungszeit des Fürsten initiierte dieser die Errichtung von weiteren gründerzeitlichen Kirchenbauwerken: die Kirchen in Pohlitz, in Aubachtal und in Hermannsgrün.

Eine Ausstellung zur Geschichte des Mausoleums, zu Heinrich XXII. und seiner Familie ist im Inneren der Kapelle zu besichtigen. Der Eintritt in das Mausoleum ist frei, Spenden zum Erhalt sind aber willkommen.