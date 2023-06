Mausoleum in Waldhaus öffnet am Sonntag, 18. Juni

Waldhaus. Freier Eintritt in ein Stück Zeitgeschichte. Weitere Besichtigungstermine für dieses Jahr stehen auch schon fest.

Die Grabstätte des letzten regierenden Reußen-Fürsten Heinrich XII., das Mausoleum in Waldhaus, wird am Sonntag für die Besichtigung geöffnet. Das teilt die Greizer Touristinformation mit.

Das Mausoleum in Waldhaus wird am 18. Juni von 11 bis 17 Uhr, geöffnet sein. „Der letzte regierende Fürst Heinrich XXII. Reuss ,Aelterer Linie’, war ein ausgesprochener Liebhaber der Wälder und der Jagd, Waldhaus war ein beliebter Ort für ihn. Aus diesem Grund ließ er sich im Jahr 1883 seine Ruhestätte, das Mausoleum, errichten“, erläutert man in der Tourist-Info.

Der Legende nach, trat ein prächtiger Hirsch am Abend, als die Grabstätte vorbereitet wurde aus dem Walde und blickte lange in das offene Mausoleum. Eine kleine Ausstellung zur Geschichte des Mausoleums, zu Heinrich XXII. und seiner Familie ist im Inneren der Kapelle zu besichtigen. Der Eintritt in das Mausoleum ist frei, Spenden zum Erhalt des Mausoleums sind willkommen. Weitere Besichtigungstermine in diesem Jahr sind der 9. Juli, der 13. August, der 10. September und der 8. Oktober. Individuelle Terminvereinbarungen sind bei der Touristinformation unter 03661/689815 möglich.