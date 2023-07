Max Prosa kommt nach Braunichswalde

Singer/Songwriter Max Prosa bei seinem Auftritt am vergangenen Wochenende zum Rudolstadt-Festival.

Braunichswalde. Der Berliner Liedermacher macht auf seiner Tour am Freitag, 14. Juli, auch Halt im Hof 19 in Braunichswalde.

Max Prosa gehört zweifellos zu den interessantesten und besten Künstlern in der deutschsprachigen Singer/Songwriter- oder Liedermacherszene.

Das konnte er zuletzt am vergangenen Wochenende vor Tausenden auf dem Rudolstadt-Festival beweisen. Einem größeren Publikum wurde er auch bekannt, als der 15-Jährige Egon Werler 2021 in der Fernsehsendung „The Voice Kids“ den Max Prosa-Titel „Flügel“ sang und damit später auch die Show gewann.

Am morgigen Freitag, 14. Juli, können sich auch Musikbegeisterte aus der Region davon überzeugen, denn der gebürtige Berliner kommt für einen Tourstopp auch in den Hof 19 in Braunichswalde.

Ab 20 Uhr steht den Gästen dann ein besonderes Konzert ins Haus, denn Max Prosa will seine lyrischen Titel, die aber immer etwas zu sagen haben, solo zu Gehör bringen, ganz ohne Band und auf das Wesentliche reduziert: Die wunderbaren Melodien und die Texte, von denen es nach mehr als zehn Jahren als Musiker, sechs Alben und unzähligen Konzerten viele gibt.

Karten gibt es an der Abendkasse, telefonisch reservieren kann man sie noch unter der Nummer: 0152/08 939 359