Dreharbeiten auf der Weißen Elster in Greiz.

MDR dreht in Greiz und auf der Elster

Greiz. Mit dem Kajak ging es für eine Fernsehsendung die Weiße Elster hinab bis nach Neumühle.

Es war gar nicht so einfach, die ganze Kamera- und Tontechnik einigermaßen wassergeschützt in den Booten unterzubringen, bis die MDR-Moderatorin Steffi Peltzer-Büssow mit ihrem Team schließlich von der Anlegestelle unter der Greizer Hainbergbrücke starten konnten.

Gemeinsam mit der Mannschaft von Klaus Kluge von der Greizer Kajak-Freizeit ging es für die Sendung „MDR unterwegs in Thüringen“ die Weiße Elster hinab bis nach Neumühle, nachdem am Tag zuvor auch ein Drehtermin in Wünschendorf angestanden hatte.

Der gesamte Beitrag soll sich dann um die Region zwischen Gera und Greiz entlang des Elstertals drehen. Ausgestrahlt werden soll er am 16. September im MDR-Fernsehen.