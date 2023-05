Mehlaer Sportplatz jetzt frühlingsfit

Mehla. Sportplatz ist nun bereits für das Dorffest am 3. Juni.

Zum Frühjahrsputz an den Mehlaer Sportplatz hatten die Vereine des Ortes am vergangenen Samstag eingeladen. Ortsratsmitglied und „Faschingsvereinsjeck“ Heiko Drescher hatte die organisatorischen Fäden in die Hand genommen.

Mit dabei bei der frühlingsfrischen Putzaktion waren Ehrenamtliche des Sportvereins Mehla vom „Lumpenverein“, dem Faschingsclub des Ortes und einige Privatpersonen.

„Bisher war das Wetter zu schlecht, deshalb haben wir nun dieses Wochenende losgelegt. Am 3. Juni steigt unser Dorffest, traditionell findet am Morgen dieses Tages ein Volleyballturnier statt. Deshalb muss das alles bis dahin hübsch sein“ , lacht Drescher. Im nächsten Jahr soll am Sportplatz auch eine Boccia-Bahn in Betrieb gehen.