Mehr als doppelt zu schnell durch Baustelle auf A4 – Weiterer Raser auf A9 gestoppt

Am Montag kontrollierten Polizisten der Autobahnpolizei die Einhaltung der Verkehrsregeln auf der A 4 und der A 9. Dabei stellten sie unter anderen zwei Verkehrsteilnehmer fest, die durch massive Geschwindigkeitsüberschreitungen aufgefallen waren.

Mit über 120 km/h durch Baustelle

So war ein Transporterfahrer am Nachmittag auf der A4 im Bereich Ronneburg in Fahrtrichtung Dresden unterwegs. Statt der zulässigen 60 km/h hatte er die Baustelle mit 123 km/h passiert. Die Autobahnpolizisten nahmen die Verfolgung auf und stoppten den Mann. Durch die zuständige Staatsanwaltschaft wurde dem Fahrer eine Sicherheitsleistung in Höhe von etwa 500 Euro auferlegt, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Autofahrer auf A9 gestoppt

Den gleichen Betrag musste ein 34-jähriger Fahrer bezahlen, nachdem Polizisten auf der A9 eine erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung bei ihm registrierten. Der Mann war am Montagnachmittag mit seinem Auto zwischen Eisenberg und Droyßig statt der erlaubten 120 km/h mit 182 km/h in Richtung Berlin gefahren und wurde dabei von den Polizisten gefilmt. Auch diesen Fahrer zogen die Autobahnpolizisten aus dem Verkehr und leiteten ein Verfahren gegen ihn ein.

Weitere Blaulichtmeldungen