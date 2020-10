Mehr Attraktivität

Jede vierte Wohnung der Wohnungsgenossenschaft Textil Greiz stand im Jahr 2019 leer. Das ist viel. In diesem Jahr soll es nur jede fünfte Wohnung sein. Doch das liegt nicht an gestiegener Nachfrage, sondern an dem Abriss leerstehender Wohngebäude. 59 Wohnungen seien in der Goethestraße abgerissen worden. In einer Stadt wie Greiz, muss man um seine Mieter kämpfen – es ist keine boomende oder Studentenstadt, wo alles bezogen wird, koste es was es wolle.

Doch die Wohnungsgenossenschaft weiß, dass die niedrigen Mietpreise nicht mehr zu halten sind, will man sich zukunftsfähig aufstellen. Es reicht heutzutage einfach nicht mehr, dass der Hausflur, das Treppenhaus, gekehrt werden. Der Kampf um Mieter ist härter geworden. Erst recht in Städten, wo die Einwohnerzahl jährlich sinkt. Die Mieter werden älter, das Treppensteigen wird ab dem dritten Stock zur Schwierigkeit. Der Einbau von Fahrstühlen ist unumgänglich. Barrierefreie Wohnungen, Sanitärtechnik auf neuem Stand, als auch Parkplätze sind bestimmt die kleinsten Wünsche der Mieter, denen man gerecht werden muss. Natürlich geht das nicht zu Mietpreisen unter vier Euro – mit solchen Preisen lassen sich aber auch keine gesetzlichen Verordnungen realisieren, wie zum Beispiel Energiesparverordnung oder Brandschutz.