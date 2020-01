Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehr Geld für Schulsozialarbeit im Landkreis Greiz

Die Schulen im Landkreis Greiz erhalten mehr Geld für die Schulsozialarbeit. Dies geht aus einer Mitteilung des Landtagsabgeordneten Torsten Wolf (Linke) hervor.

Wie es in dem Schreiben heißt, hätten die Regierungsfraktionen von Linke, SPD und Grünen in den zurückliegenden Haushaltsverhandlungen zusätzliche Mittel für die Schulsozialarbeit vereinbart. Der Landkreis Greiz erhalte in diesem Jahr vom Freistaat nun 801.065 Euro für die Schulsozialarbeit. Dies sei eine Steigerung um 364.784 Euro im Vergleich zum Vorjahr, so Wolf.

Wolf: CDU soll das Projekt nicht blockieren

Mit dem Geld des Landes könnten sechs zusätzliche Vollzeitstellen finanziert werden, heißt es weiterhin. Profitieren könnten davon beispielsweise Grundschulen und freie Schulen.

„Gerade durch Schulsozialarbeit werden Probleme und Herausforderungen wie Drogen, Mobbing und Gewalt, Schulverweigerung und die Entwicklung eines demokratischen Schulklimas aktiv angegangen“, wird Wolf in der Mitteilung zitiert. Der bildungspolitische Sprecher der Linksfraktion forderte die anderen Parteien, insbesondere die CDU, dazu auf, das Projekt nicht zu blockieren.