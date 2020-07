Nach mehreren Einbrüchen in Weida bittet die Polizei um Zeugenhinweise (Symbolbild).

Weida. Zu einer Vielzahl von Einbrüchen sind Polizisten am Dienstag in Weida (Landkreis Greiz) gerufen worden. Es werden Zeugen gesucht.

Mehrere Einbrüche in Weida beschäftigen die Polizei

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehrere Einbrüche in Weida beschäftigen die Polizei

Am Dienstag wurden Beamte der Polizeiinspektion Greiz zur Aufnahme einer Vielzahl von Einbrüchen und versuchten Einbrüchen in Wohnhäuser, Keller und in eine Garage gerufen.

Wie die Polizei mitteilte, drangen bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag in die Objekte in der Neustädter Straße, Joliot-Curie-Straße und Straße der Jugend ein. Es wurden zwei Fahrräder und mindestens fünf E-Bikes entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich bei der Polizeiinspektion Greiz, unter der Telefonnummer 03661 6210, zu melden.

Weitere Blaulichtmeldungen