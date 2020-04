Greiz. Aufgrund der Corona-Pandemie fallen in diesem Jahr in Greiz mehrere Feste aus.

Mehrere Feste in Greiz abgesagt

Das traditionelle Maifeuer in den Ortsteilen von Greiz, das Hexenfeuer am Elsterufer, der Bauernmarkt in der Innenstadt und das Park- und Schlossfest können in diesem Jahr nicht stattfinden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Darüber informierte der Greizer Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) und bezieht sich dabei auf das Verbot von Veranstaltungen, das die Landesregierung ausgesprochen hat. Dies betreffe auch die Veranstaltungen in der Stadt Greiz.

„Für viele Greizer ist dies ein Einschnitt in das öffentliche Leben, aber auf Grund dieser angespannten Situation nicht anders händelbar“, so Bürgermeister Schulze. Er bitte die Greizer, den Anweisungen zu folgen, um der Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken. „Halten Sie bitte Abstand und bleiben Sie gesund“, so Schulze in seiner Mitteilung.