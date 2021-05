Mehrere Hakenkreuz-Schmierereien im Landkreis Greiz

Langenwolschendorf/Obergrochlitz. Nach zwei Fällen von Schmierereien von verfassungsfeindlichen Symbolen in Langenwolschendorf und Obergrochlitz ermittelt die Polizei.

Wie die Polizei am Freitag informierte, haben in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag bisher Unbekannte in der Hauptstraße in Langenwolschendorf im Landkreis Greiz ein Hakenkreuz an die Fassade eines Wohnhauses geschmiert und entkamen dann unerkannt.

In der selben Nacht wurden auch Obergrochlitz im Bereich eines "Containerplatzes" die Container mit diversen rechtsgerichtete Schriftzüge und Symbole beschmiert. und verursachten Sachschaden. Die Kripo Gera hat zu beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und nimmt Zeugenhinweise zu den Taten bzw. den Tätern unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen.