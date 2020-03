Meine Meinung: Anstand vs. Verrohung

Würde, Anstand, Respekt. Das Dreigestirn des Umgangs mit anderen mag antiquiert klingen. Doch es sind die Leitfäden meines Lebens. Und da ich noch nicht hornbeinalt bin, möchte ich sie auch als zeitgemäß betrachten. Nun, zeitgemäß ist vielleicht nicht das richtige Wort, denn es scheint die Zeit der falschen Informationen, der hässlichen Worte, der unbewiesenen Anschuldigen und der Respektlosigkeit zu sein.

Das finde ich im höchsten Maße beunruhigend. Ich halte viel vom Meinungsaustausch, vom Denkanstoß eines anderen Ansatzes, viel von Diskussion auf Augenhöhe. Und ich bin nicht so naiv, dass ich nicht weiß, dass auf allen Seiten nicht unbedingt die Bereitschaft besteht, sich mit dem anderen Argument oder der anderen Frage sachlich auseinanderzusetzen.

Die Demokratie hält aus, was mancher Politiker nicht aushält. Doch der Fall im Stadtrat in Greiz setzt Zeichen. Selbst wenn Fragen, Positionen oder Vermutungen im Raume stehen, kann man das auf anständige Weise von sich geben, ohne sein Gegenüber zu beleidigen, wie von Torsten Röder (AfD) an Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) getan.

Wer etwas zu sagen hat, dürfte dies auch in sauberer Form sagen können. Ehrlich, sonst taugt es nichts. Der Greizer ist nicht der erste und auch nicht der einzige Fall. Die Verrohung der Sprache macht ohne jeden Anstand den Weg frei für eine verrohte Gesellschaft. Und mancher ist diesen Weg schon zu weit gegangen.