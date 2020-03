Meine Meinung: Begeistern für das, was man hat

Wie das ist, wenn junge Leute zwar wissen, wie ein Bier schmeckt, aber nicht wissen, wie es gemacht wird und wo der Gerstensaft in die Flasche kommt, konnte der Greizer Brauereichef Thomas Schäfer schon erfahren. Eigentlich bildet die Vereinsbrauerei jährlich zwei Schulabgänger aus. Diesmal ist es einer und es wird immer schwerer, jemanden zu finden.

Dabei ist es noch nicht einmal das Problem, dass niemand Interesse an dem Beruf eines Brauers/Mälzers hätte. Die jungen Leute wissen schlichtweg nichts davon und sie wissen oft auch nicht, welche beruflichen Möglichkeiten ihr Heimatort bietet. Dabei ist der Brauer ein Beruf, der dem Könner den ganzen Erdenball vor die Füße legt. Brauereien gibt es in fast allen Ländern der Welt und Brauer ist ein angesehenes Handwerk. Mal nach Australien? Warum nicht, mit Kusshand!

Natürlich ist es nicht das Ziel, den gut ausgebildeten Brauer in die Ferne zu verlieren. Ein bissel Wind um die Nase wehen lassen, ist zwar gut fürs Gehirn. Aber dann sollte es wieder nach Hause gehen. Doch wie lockt man jemanden aus Australien zurück? Mit Schnee geht nicht so richtig. Das geht nur mit Greiz und all dem Schönen, das es hat. Eine herausgeputzte Stadt mit Schlössern, Parks, Fluss, Vogtland, Vergnügen, Kultur und Zukunft. Manch Greizer mag das vergessen haben, eingedenk der Jahre des Stillstands. Doch Greiz besinnt sich, es ist die Perle in einem lebenswerten Vogtland.