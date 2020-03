Meine Meinung: Der stumme Spiegel der Gesellschaft

Pantomime ist vielfältig. Die wortlose Kunst kann vieles, worauf andere Formen verzichten müssen. Dabei ist ihre Einschränkung gerade ihr Vorteil. Durch den Verzicht auf Text kann sie Menschen jeder Sprache, jeder Kultur, jeder Herkunft den Spiegel vorhalten und muss keine Angst haben, missverstanden zu werden.

In Paris sorgte etwa die strenge Zensur nach der Französischen Revolution für Zuwuchs an Pantomimenkünstlern, weil ihre Gesellschaftskritik nicht in Worten daherkam, die man hätte verbieten können.

Alles kann sie dann aber doch nicht: In Berlin versuchte man 2015 sogar, mit Pantomimen in Szenebezirken für mehr Ruhe zu sorgen. In Friedrichshain und Kreuzberg sollten sie lärmende Kneipengäste dazu bringen, rücksichtsvoller zu sein. 40.000 Euro hat den Steuerzahler das gekostet. Wie die Pantomimen ihrer Arbeit nachgingen, ist nicht übermittelt. Wohl aber, dass sie wenig Erfolg hatten: Die Menschen wollten lieber feiern und scherten sich kaum um die lautlosen Hinweise der Ausdruckskünstler. Ein Resultat war, dass die Stadt nun doch lieber wieder mehr Ordnungsamtsmitarbeiter und Polizisten einsetzt, um für Ruhe zu sorgen. Vielleicht hätte man das gleich so machen sollen.

Der Auftritt von Ron Agenant wird, nach allem was ich schon beim Theaterherbst sehen konnte, hingegen sein Geld wert sein. Wer ihn schon einmal erleben konnte, weiß, wie Mimik und Gestik allein, große Geschichten erzählen können – und sei es die eines Samurai.