Meine Meinung Die Zeit heilt Wunden

Die Zeit heilt alle Wunden, so ein Sprichwort. Ist schon genügend Zeit vergangen, ist die Wunde „Corona“ schon verheilt? Ab morgen sollen laut der Thüringer Landesregierung wieder Besuche in Pflegeeinrichtungen ermöglicht werden, sofern es die Situation zulässt. Oh ha… wer entscheidet über die Situation? Im Landkreis Greiz ist es den Einrichtungen noch einmal abgenommen worden. Die Landrätin sagt „Nein“. Ich möchte nicht in der Haut von Leitungskräften und Gesundheitsämtern stecken. Entscheiden müssen, wer, wie besuchen darf. Rede und Antwort stehen müssen, wenn etwas schief geht. Groß kann schnell die Zahl der Kläger werden und dann heißt es hätte, hätte… Die Bewohner der Einrichtungen sind die größte Risikogruppe, brauchen uns, brauchen ihre Familien. Ich weiß nicht, wie ich entscheiden würde. Einfach ist es dort, wo es keine Fälle gibt.

