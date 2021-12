Meine Meinung: Ein Strauß an Hoffnungen

Ingo Eckardt zum Fördermittelsegen für die Brache Dölau.

Nicht jeden Tag rauscht der Wirtschaftsminister in die Greizer Provinz, um einen Fördermittelbescheid zu überbringen. Bei 6,3 Millionen Euro machte Wolfgang Tiefensee (SPD) gestern eine Ausnahme – handelt es sich doch in Zeiten knapper Kassen um einen gewaltigen Brocken Geld, welcher der Stadt Greiz nachhaltige neue Wirtschaftsmöglichkeiten geben könnte. Zudem wird in Dölau ein Schandfleck beseitigt, der manch einen Touristen bereits auf dem Absatz kehrt machen ließ auf dem Weg zu den Schönheiten Ostthüringens.

Der Geldsegen aus Erfurt geht einher mit einem Strauß an Hoffnungen. Gelänge es in der Provinz tatsächlich, forschende und entwickelnde Unternehmen anzusiedeln, die nachhaltig mit ihren Steuergeldern die Finanzierung der Region sicherstellen, wäre das gut.

Allerdings bleibt zu bemerken, dass eine grundsätzliche wirtschaftliche Besserstellung der kommunalen Ebene ein vernünftiger Weg wäre, um die Entwicklung zu verstetigen. Die Bürgermeister, Stadt- und Gemeinderäte wissen sehr genau, welche Investitionen besonders wichtig sind.

Zudem würde eine generell bessere Finanzausstattung der Kommunen gewählte Verantwortungsträger nicht länger zu Bittstellern in den Ministerien degradieren.