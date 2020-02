Meine Meinung: Einigkeit, Verständnis, Verbrüderung

Wenn mich jemand gefragt hätte, welcher mein Lieblingswagen auf dem Rosenmontagsumzug in Greiz war, so hätte ich die Pelikan-Familie vom Veitsberger Carnevalclub aus Wünschendorf genannt. Denen hatte der Sturm am Sonntag noch einen Flügel abgerissen, doch sie haben ihn wieder dran bekommen. Und die drolligen Pelikan-Figuren waren mal etwas anderes als die Wagen mit ihren riesigen Aufbauten. Doch immerhin, eine kleine Skihütte aus Teichwitz trug den Pokal fort. Und da ich für die Kleinen bin, finde ich die Entscheidung gut. Außerdem haben sie die Teichwitzer ein Loch in den Bauch gefreut. So eine spontane Freude sieht man immer gern. Sie wärmt das Herz. Bisschen kalt müssen dagegen Gottlieb Wendehalses Stimmbänder gewesen sein. In den Höhen war’s für ihn nicht leicht zu singen. Aber der Stimmung hat das keinen Abbruch getan. Am Ende singt ja jeder mit bei den Hits des Schlager-Urgesteins und läuft im Kreis umher - vor sich einen singenden Fan und hinter sich einen. Das bringt Einigkeit, das bringt Verständnis und bei manchen brachte es zum Rosenmontagszug auch Verbrüderung. Das kann ich nur begrüßen und weise die Faschingsmuffel auch gern mal auf diesen Zusatzeffekt der närrischen Zeit hin. Ich weiß natürlich selbst, dass dies nicht ewig hält. Aber irgendwas muss doch dran sein, dass 21 Vereine und hunderte Menschen mit närrischem Hintergrund sich engagieren mit Wort, Tanz, Hammer und Nagel. Und welche Zeit das kostet von Umzug zu Umzug, von Gala zu Gala, von Sitzung zu Sitzung. Respekt für diese Leistung und Respekt dafür, dass sie zum Höhepunkt des Karnevals all ihre Leistungen auch noch genießen können. So muss es sein!