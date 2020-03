Meine Meinung: Elegant auf dem Eis

Das Eislaufen begleitet die Menschen schon seit Urzeiten – quasi im wahrsten Sinne des Wortes.

Schon während der Steinzeit nutzten die Menschen wohl Knochen von Tieren, um über das Eis zu gleiten. Zumindest gibt es entsprechende Funde. Was am Anfang wohl eher aus Transportgründen geschah – wenn der Weg über den zugefrorenen See kürzer war als der außen herum – gewann schnell aber auch einen Freizeit- und Vergnügungsaspekt.

Bald wurde es zum Volkssport, den sogar Dichter besangen. Goethe beschrieb in seinem Stück „Die Eisbahn“ wie Schüler neben Meister lief und „das gewöhnliche Volk, das in der Mitte sich hält“. Hoffmann von Fallersleben verfasste genauso ein Gedicht über den Eislauf wie Friedrich Gottlieb Klopstock, der ihn als Alternative zum höfischen Tanz sah.

Viel hat sich an dieser Faszination bis heute nicht geändert. Das zeigten sowohl das Schaulaufen auf der Eisbahn Greiz am Sonnabend, als auch die Kreisjugendspiele am Sonntag. Kaum kann man sich der Eleganz des Sports entziehen.

Nun gilt nur zu hoffen, dass das Wetter in den nächsten Jahren nicht dem ganzen Spaß ein Ende bereitet. Sollten die Temperaturen weiterhin kaum unter den Gefrierpunkt fallen, wird es irgendwann auch zur Geldfrage, ob die Eishalle betrieben werden kann. Da kann man nur wieder auf eine richtigen Winter hoffen.