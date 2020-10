Meine Meinung: Flut wird Greiz noch lange beschäftigen

Als ich kurz nach dem Hochwasser im Sommer 2013 an dieser Stelle schrieb, dass uns die Flut noch lange beschäftigen würde, ahnte ich kaum, wie lange es dauern würde.

Etwas mehr als sieben Jahre ist es nun her, dass die Wassermassen die Stadt heimsuchten. In manchen Städten und Gemeinden sind die Wiederaufbaumaßnahmen bereits abgeschlossen, in anderen nähern sie sich dem Ende. Sie haben die Kommunen lange beschäftigt und eingebunden. Mit den Arbeiten zum Hochwasserschutz werden die Menschen der betroffenen Regionen aber wohl noch eine ganze Weile leben müssen. In Rothenthal sollen sie bis Mitte 2021 dauern, das wären acht Jahre nach der Katastrophe. Und die größte Maßnahme – der lange geplante und viel diskutierte Flutkanal – ist noch gar nicht begonnen wurden.

Wahrscheinlich habe ich damals einfach unterschätzt, wie lange die notwendigen Absprachen dauern und welchen Umfang die nötigen Planungen einnehmen würden. Nicht nur die vielen Millionen Euro, die verbaut werden sollen, sprechen dafür, wie notwendig gerade Ersteres ist – nicht zuletzt, weil sie aus Steuergeldern kommen. Auch um den Flutkanal wird wohl noch gestritten werden, vor allem wegen der zu erwartenden Millionenkosten und auch den massiven und langen Bauarbeiten, die der Stadt wohl bevorstehen würden. Da einen Konsens zu finden, wird schwierig, aber man muss es versuchen.