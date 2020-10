Ich freue mich immer, wenn mir der neuste Greizer Heimatkalender in die Hände fällt – sei es durch Zufall oder, wie in diesem Fall, weil er eines Tages in unserem Briefkasten landete.

Der Heimatkalender überrascht mich stets. Hatten Sie schon einmal von den mysteriösen Todesfällen in Moschwitz gehört, von denen Janett Heydrich in der aktuellen Auflage berichtet? Oder wissen Sie, wie der Kranich in das Greizer Wappen kam? Nach der Lektüre des Heimatkalenders werden Sie schlauer sein – versprochen. Am meisten beeindruckt mich am Heimatkalender aber seine Langlebigkeit, die auch für die Beliebtheit des Werkes bei den Greizern und Ex-Greizern spricht. Seit einem Vierteljahrhundert nun tragen die Autoren dazu bei, dass bestimmte Aspekte der Greizer Geschichte nicht vergessen werden oder überhaupt erst zum Vorschein treten. Das geschichtliche Erbe der Region wird dadurch am Leben erhalten genauso wie Dialekt oder Geschichten – auch Mundartgedichte und Sagen sind immer wieder Bestandteil. Und stets ist Neues zu entdecken. Man müsse keine Angst haben, dass der Stoff ausgehe, sagt der Herausgeber Volkmar Schneider. Klingt, als könnte man sich noch auf viele weitere Ausgaben freuen. Ich bin gespannt.