Meine Meinung: Gründliche Schieflage

Es waren zwei Dinge, die bei der Demonstration in gründlicher Schieflage waren. Die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) war nicht da, gegen die sich der Unmut richtete, und die Kommunalpolitiker aus Schleiz hatten der AfD das Feld überlassen. Die Initiative für die Demonstration hätte von CDU, Linke und Grünen ausgehen müssen. So überließen sie das Feld der AfD, für die die Demonstration in Greiz auch eine Plattform war für die Generalkritik an einer „rot-rot-grün-gelb-schwarzen Regierung“, wie es Uwe Thrum ausdrückte. Aber davon abgesehen, hätten die Kommunalpolitiker die Sorgen der Schleizer ernster nehmen müssen. Da genügt die verbale Forderung nach Erhalt des Schleizer Krankenhauses nicht. Die Proteste sind berechtigt. Zu viel ist unklar über die Zukunft des Krankenhauses. Und die Schließung der gynäkologischen Klinik wird zurecht als erstes Zeichen gesehen. Nur könnten die Proteste ins Leere gehen. Die Schließung hatte die Landrätin mit der personellen Situation begründet. Mitarbeiter sprechen von weniger Gehalt in Schleiz, sprechen von Abwerbung durch das Klinikum Greiz. Ist das die Taktik? Ist es das, was hinter dem Sanierungskonzept steckt? Ein personelles Ausbluten? Solange das Konzept nicht erläutert wird, die Vorhaben nicht transparent sind - vor allem für die Mitarbeiter -, werden Vermutungen geäußert und wird Vertrauen verspielt. Das kann nicht im Interesse des Klinikums und der Aufsichtsratschefin liegen. Das Problem wird sich nicht auflösen mit Informations-Verweigerung.