Meine Meinung: Her mit der Einsicht

Dienstagmittag wurden 59 Infizierte im Landkreis gemeldet - neun mehr als am Montag. Das Gesundheitsamt meint, zwei private Feiern könnten die Ursache sein oder auch Erkrankte im Landratsamt. Die Zahlen steigen und sie machen Angst. Vielleicht hat der Bürgermeister von Langenwetzendorf Recht, dass das Kontaktverbot und Ladenschließungen schon früher hätten auf den Tisch gehört. Vielleicht sollte man auch noch konsequenter sein und Baumärkte oder Gärtnereien schließen. Ganz sicher aber hätte es einen Zwang zu Handschuh und Schutzschild, Aufklärung und Abstandsregelung für Kunden und Mitarbeiter in Supermärkten früher geben müssen. Doch jetzt bringt ein Klagen nichts mehr.

Das einzige, was etwas bringen kann, ist die Einhaltung der Ver- und Gebote. Also weg mit den langen Fingernägeln und hinein in den schwarzen Handschuh, weg mit der Partylaune und Besinnung auf andere Kommunikations- und Beschäftigungsmöglichkeiten. Weg mit der Ignoranz und her mit der Einsicht.

Dass die Kommunen ihre Kontrollaufgaben ernst nehmen, ist schön und gut. Aber Selbstkontrolle wäre besser. Wenns nicht klappt mit dem Nachbarn, kann jedermann einen Verstoß beim Landratsamt anzeigen und als Zeuge fungieren. Der Uneinsichtige könnte dann zu Bußgeld oder Gefängnis verdonnert werden, je nach Vergehen. Das Anschwärzen hätte zwar einen üblen Beigeschmack, aber angesichts der Corona-Gefahr darf der heruntergeschluckt werden.