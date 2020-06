Meine Meinung Jung, dynamisch, erfolgreich

Jung, dynamisch, erfolgreich… Ich glaube schon, dass man mit diesen drei Worten den neuen Direktor des Textilforschungsinstitutes Thüringen-Vogtland TITV in Greiz in Kürze beschreiben kann. Fabian Schreiber feierte im ersten Quartal dieses Jahres seinen 40. Geburtstag. Er hat promoviert, mit 23 Jahren seine erste Firma gegründet, danach kamen weitere. Er hat mit seiner Frau, die promovierte Fachärztin für Radiologie ist, zwei Kinder. Seine Tochter ist elf und sein Sohn acht Jahre. Seine Familie lebt in den Niederlanden, in Vaals, einer kleinen Gemeinde nahe Aachen. Jede Woche setzt sich der sportlich und musikalisch Aktive in den Zug, um in Greiz die Führung des Institutes mit seinen 60 Mitarbeitern zu übernehmen. Das sind etwa 600 Kilometer. Er sieht aber im Unterwegssein viele Vorteile und im Zug könne man soviel erledigen. An Greiz habe er schon ein Herz verloren. Will sich einbringen. Bei den Greizer Bullets spielt er Basketball, wenn es Corona zulässt. In seiner Heimat hat er in der Landesliga bereits Körbe geworfen. Aber auch musikalisch sei er. Er singt, spielt Klavier und Geige – verrät er. Na vielleicht gibt es ja mal ein Konzert mit Fabian Schreiber in der Papierfabrik, die er ebenfalls schon kennengelernt hat. Ihm gefällt die Stadt, doch die Greizer müssten mehr aus ihr herausholen.