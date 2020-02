Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Krise durchgereicht

Wenn die Zulage nicht kommt, die Schichten wegfallen, Kurzarbeit droht oder gar der Arbeitsplatzverlust, dann hat das nicht nur Folgen für den Betroffenen – von denen es in der Greizer Zulieferindustrie einige gibt. Nehmen wir an, er baut gerade ein Haus und kann die Handwerker nicht mehr bezahlen. Auch beim Kauf einer neuen Einrichtung muss der Gürtel enger geschnallt werden und mit dem Ausgehen des verliebten Elternpaares ist es auch erst mal Essig. Die Folgen in Industrie und Dienstleistung durch nur einen schwächelnde Wirtschaftszweig können weitreichend sein. Beispiel Autoindustrie. Kosteneinsparungen, sprich Stellenabbau, gibt es in Größenordnungen. Investitionen liegen auf Eis. Das hat Auswirkungen auf die Zulieferer. Sie müssen umbauen, sich anpassen oder gehen unter.

Die Krise eines so bestimmenden Wirtschaftszweiges, wie die Autoindustrie hierzulande, wird quasi durchgereicht. Die Zulieferer zahlen die Zeche. Dabei haben die Betriebe produziert, was verlangt war und das in hoher Qualität. Die Autohersteller selbst sind schuld an der Entwicklung. Sie haben nicht rechtzeitig reagiert, während andernorts geforscht wurde. Dabei sind sie von Elektromobilität, synthetischen Kraftstoffen oder Wasserstofftechnologie nicht wirklich überrascht worden. Aber es ist wohl zu lukrativ, die Straßenschiffe mit Dieselantrieb weiterzuverkaufen. Noch werden sie nicht verschwinden, auch wenn uns der Dieselskandal die Luft genommen hat. Das Kaufverhalten aber wird sich ändern. Mancher Zulieferer muss sich neu ausrichten, sein Produktportfolio überdenken. Und das geht mit Einsparungen einher. Im Landkreis wird die Zeitarbeit zunehmen, Stellenverlust ist zu befürchten. Es ist, als wenn wir in letzter Minute auf einen Zug aufspringen wollen, der woanders gestartet ist und nicht von uns geführt wird. Und – alle passen auch nicht auf die Waggons.