Meine Meinung: Männer und Frauen

Frauen in führenden Positionen ist ja noch nicht so unser Ding. Die Situation, dass Frau wie ein Mann schuften muss und dann noch das zweite Arbeitsverhältnis in Familie und Haus zu absolvieren hat, ist millionenfach ja noch Realität. Die Frauenquote wird daran hoffentlich irgendwann etwas ändern, wenngleich die Männerquote im Haushalt noch nicht so stark diskutiert wird.

Es gab Zeiten, da hielt sich die Meinung hartnäckig, dass Frauen nicht so klug, nicht so stark und sowieso nicht so rational sind. Dass emotionale Reaktionsfähigkeit gekoppelt mit rationalen Kenntnissen eine ausgesprochen phantastische Fähigkeit zum Führen von Betrieben, Geschäften oder Teams sind, glaubte man irgendwie nicht recht. Deshalb waren und sind per se Männer in Führungsetagen, gelten als die besseren Geschäftemacher und Teamleiter ohne Zickenalarm. Dass dazu noch die in der Mehrheit männlichen Politiker und Frauenproblemhaber wie Friedrich Merz zum Beispiel einen entscheidenden Beitrag zur Zustandskonservierung leisten, soll hier gesagt werden. Patriarchat und Gesellschaftsgeschichte seien ergänzt. Wenn wir dann eine Frau wie Brigitte Jasinski treffen, die 25 Jahre erfolgreich und allein ein Geschäft leitet, dieses aufgebaut hat durch eigener Hände Arbeit und ohne großes Geld von der Bank, dann fordert das Respekt ab. Es macht Mut und straft die anderen Lügen. Frauen können das, was Männer können - und auch noch Kinder kriegen.