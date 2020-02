Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Mühe hat sich gelohnt

Schaut man sich die Ereignisse in Erfurt an, die in ihrem Irrsinn natürlich auch am Wochenende weitergingen, so könnte man fast meinen, die Politiker hätten sich von den närrischen Feierlichkeiten anstecken lassen. Doch während einem beim Blick in die Landeshauptstadt das Lachen im Halse stecken blieb, kam man am Sonnabend in Hohenleuben oder Zeulenroda nicht davon los.

Denn die Narren der Region hatten sich wieder alle Mühe gegeben, damit ihre Gäste den Alltag für ein paar Stunden vergessen konnten. Viele Stunden sind in den vergangenen Wochen und Monaten in die Vorbereitungen der karnevalistischen Höhepunkte geflossen. Am Wochenende konnte man dann die Ergebnisse bewundern. Man kann feststellen: Die Mühen haben sich gelohnt. Was die Mitglieder der Karnevalsvereine am Wochenende zeigten, überzeugte. Akrobatische Vorführungen, Sketche und viel Witz kennzeichneten etwa die Prunksitzung in Hohenleuben. Über mehrere Stunden führten die Hohenleubener Vereinsmitglieder das Publikum von einem Höhepunkt zum anderen und ließen keine schlechte Laune zu. Wenn sich die Erfurter Politiker daran ein Beispiel nehmen würden, dann wäre das jetzige Chaos wenigstens noch unterhaltsam und die Kostüme fantasievoller. Dann wäre vielleicht auch der Applaus für sie größer. In Hohenleuben wurde jedenfalls zurecht nicht damit gespart.