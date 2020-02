Meine Meinung: Mühen der Ebene

Über Hochwasserschutzmauern freut man sich erst, wenn sie fertig sind. Davor sind die Mühen der Ebene zu durchschreiten.

Ich kann davon ein Lied singen, denn vor meiner Haustür ist jetzt auch Hochwasserschutz. Nicht wie für die Weiße Elster, aber die ist ja auch ein richtiger Fluss und unser Bach ist eben nur ein Bach. Fast zwei Jahre hat es gedauert, bis wir im Dorf eine neue Brücke, neue Grundstückszugänge, eine neue Uferbefestigung, neue Durchläufe und ein für meinen Geschmack etwas zu schlichtes Geländer hatten. Davor ertrugen wir jeden Tag Baulärm, unser alter geliebter Zugang wurde zu Brennholz und die Baufahrzeuge ruinierten die Straße. Aber die war eh nichts mehr wert - und wir bekamen eine neue.

Der Hochwasserschutz ist nicht nur eine Frage des Schutzes vor plötzlich überbordenden Gewässern, es ist oft auch eine wunderbare Gelegenheit, die Infrastruktur zu verbessern oder schlicht, die holprigen Straßen befahrbar zu machen. Wer derzeit entlang der Elster als Baustellentourist unterwegs ist, kann Fortschritte sehen. Noch sind die Tränen über die verlorenen Gärten für den Flutkanal Richtung Stadt zwar nicht getrocknet und auch die Fahrerei über die alte Brücke in Dölau spannt den Geduldsfaden. Doch Stück für Stück geht es vorwärts. Am Ende, in einigen Jahren, soll die Gefahr gebannt sein. Dann sind die Mühen vergessen.

Und für unsere Sicherheit sind wir doch immer bereit, viel zu ertragen.