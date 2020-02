Meine Meinung: Musik statt Hass

Die Ereignisse von Hanau haben der ganzen Welt wieder mit schrecklichen Bildern vor Augen geführt, dass Ausländerhass und Fremdenfeindlichkeit in Deutschland nie verschwunden sind und sogar in schlimmen Bluttaten enden können.

Auch das Vogtland ist davon nicht frei, das beweisen beispielsweise die Aufmärsche der rechtsextremen Splitterpartei „Der dritte Weg“.

Die Macher des Festivals für ein buntes Vogtland, das unter dem Namen Rock für ein buntes Vogtland an der Göltzschtalbrücke begann, setzen sich schon seit vielen Jahren dafür ein, dass die Region bunt bleibt. Sie stellen sich ganz bewusst nicht gegen eine Sache, sondern organisieren das Festival für Vielfalt und Toleranz.

Ich freue mich, dass das Festival nach der Premiere in Greiz im vergangenen Jahr eine Fortsetzung erfahren soll. Die Arbeit, die das kleine Organisationsteam leistet, ist wichtig. Aus eigener Erfahrung, weiß ich, wie viel Arbeit notwendig ist, ein Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Nur das die in Greiz um einiges größer ist, als die, die an denen ich mich eine Zeit lang in Gera versuchte.

Die Arbeit des Organisationsteams ist wichtig. Eine Gesellschaft, in der Menschen befürchten müssen, erschossen zu werden, nur weil sie eine andere Herkunft haben, ist keine, in der ich leben möchte. Das sehen die Macher des Festivals wohl ähnlich. Schon deswegen kann man die Aktion eigentlich nur unterstützen.