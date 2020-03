Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Mut zur Ordnung?

Es soll einen Fall gegeben haben in Greiz, da hat ein Mann einen Hundebesitzer angezeigt, weil er es sich zur Gewohnheit gemacht hatte, die Hinterlassenschaften seines Hundes im Ort liegen zu lassen. Auf dem Gehweg, auf der Straße, an der Bushaltestelle – egal wo, überall lief man Gefahr, in einen Haufen zu treten und wegen des Geruchs am Schuh weithin erkannt zu werden. Aufforderungen halfen nichts, im Gegenteil. Die Reaktion des Hundebesitzers war keine Dankbarkeit ob des Fehlers. Schließlich wandte sich der Mann an die offizielle Stelle in Greiz. Die wurde aktiv. Beweise wurden erbracht, der Mann war Zeuge. Hier sollte die Geschichte gut enden.

Tut sie aber nicht, denn der Mann wurde fortan zum Feindbild mancher Hundebesitzer. Sie wissen ja, dass Menschen mit Hunden ihren Liebling bis ins Letzte verteidigen. Also warf man ihm eklige Sachen aufs Grundstück, beschimpfte ihn... Er hat dennoch durchgehalten. Chapeau! Nun könnte man sagen, dass Zeuge für Hundekot-Verschmutzung eine gefährliche Sache sei. Nein, darf es nicht. Ich bin selbst Hundebesitzer und ärgere mich, wenn ich andere sehe, die ohne Tüte aus dem Haus gehen und/oder die nächste Hundestation ignorieren. Und ehrlich, ich hasse es, in Hundekot zu treten. Genauso wie ich es hasse, in einer solch schönen Stadt wie Greiz auf Müll in den wahnwitzigsten Ecken zu stoßen. Da erschließt sich einem manchmal nicht einmal der Nutzen der Handlung. Eigentlich sollte es nicht der Erwähnung wert sein, aber um sich wohlzufühlen, gehört, den eigenen Dreck wegzuräumen. Punkt.