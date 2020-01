Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Nicht mehr wegzudenken

Ich wage zu behaupten, dass man mit Mut und einer gehörigen Portion Optimismus und einem Konzept sich in einer weniger belebenden Einkaufsstraße, wie Zeulenrodas Einkaufsmeile durch den demografischen Wandel nun mal ist, ein Erfolgsprojekt aufbauen kann, das zeigt sich an dem gastlichen Haus, der Pizzeria „Toscana. Mit Mut und auch dem Öffnen nach Außen hat das Gasthaus in Zeulenroda sich einen Namen gemacht und ist heute nicht mehr wegzudenken in der Landschaft der Stadt. Es ist ein Anlaufpunkt für Jung und Alt geworden. Klar gab es auch hier manche Momente, die den Eigentümer und seinem Team manche Sorgenfalten aufs Gesicht brachten. Und klar, geht nicht immer alles harmonisch aus, manche Meinungsverschiedenheit im Team wurde ausgetragen. Doch am Ende siegte die Zuversicht, das Gefühl als Gastronom für seine Gäste da sein zu wollen. Sante Chierghi, der Inhaber, ist heute froh über den Schritt vor einem Vierteljahrhundert. Und er hat Freunde gefunden unter den Zeulenrodaern, freut sich über viele nette Gäste und kann sich auf seine Stammgäste verlassen. An einem solche Tag bedankt er sich bei seinem Team und den Gästen. Er weiß aber auch, dass ihm ein großes Glück beschert wurde. Mit der Zeulenrodaerin Sandra Davies, kam die gute Seele des Hauses , die das Herz auf der richtigen Stelle hat. Sie versteht es, Sante Chierghi und das Team zu motivieren, den Gästen mit Freundlichkeit gegenüberzutreten und sie so richtig zu verwöhnen. Heute sagt der gebürtige Italiener mit seinen 78 Jahren, dass er noch ein paar Jahre seine Gäste verwöhnen möchte mit den typisch italienischen Gerichten, dem Genuss in entspannter Atmosphäre in den gastlichen Räumen. Hier ist ein erfahrener Gastronom am Werk ist, der sein Wissen an die jüngere Generation auch gern weitergibt. Und manchmal auch mit dem nötigen Nachdruck. Denn bestimmte Dinge seiner gastronomischen Erkenntnisse sollen auch bewahrt werden.