Meine Meinung: Regeln müssen her

Die Verunsicherung, von der die Reisebüros und -veranstalter sprechen, habe ich am eigenen Leib erfahren. Denn eigentlich sollte ich am in der vergangenen Woche aus Schottland zurückkehren.

Daraus wurde nun nichts, was ein wenig traurig, aber verschmerzbar ist – es gibt immer noch nächstes Jahr. Bei dem Rattenschwanz, den die Absage nun nach sich gezogen hat, kann ich aber sehr gut verstehen, wenn manche Menschen ersteinmal vorsichtig abwarten.

Die Reisebüros haben daran keine Schuld, sie können nur das weitergeben, was sie vom Veranstalter erhalten und müssen sich die Informationen zum Teil selbst mühselig zusammensuchen. Und das zum Teil unentgeltlich – für eine abgesagte Reise gibt es auch keine Provision. Die Arbeit bleibt aber.

Deswegen müssen dringend klare Regeln her, damit diese Verunsicherung auf allen Seiten aufhört. Ich frage mich auch, warum es sie noch längst nicht gibt. Hätte sie nicht feststehen müssen, bevor die Aufhebung der Reisewarnungen groß verkündet wurden? So wie es jetzt gelaufen ist, war das Chaos absehbar.