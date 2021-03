Meine Meinung: Schwächsten nicht alleine lassen

Tobias Schubert über verfaulte Systeme, die die Pandemie offenbarte

„Aus Krisen erwachsen auch immer neue Kräfte“ soll die Politikerin Rita Süssmuth (CDU) einmal gesagt haben. Wenn das stimmen sollte, dann müsste die Corona-Krise in einigen Bereichen wohl Herkulesstärke auslösen.

Denn in meinen Augen hat die Pandemie in vielen Bereichen offenbart, wie verfault manche Systeme an der Wurzel sind, weil sie nicht mehr an sozialen Aspekten sondern am Geld ausgerichtet sind.

Dazu muss man sich nur das Gesundheitssystem anschauen. Vor der Pandemie wurden Krankenhäuser wie Wirtschaftsunternehmen behandelt. Gesundheit ist zur Ware geworden, wichtiger als der Patient scheinen Fallpauschalen und Gewinnmargen. Damit meine ich nicht die Mitarbeiter in den Einrichtungen, die oft alles geben, um dennoch für die Menschen da zu sein. Aber auch das größte Engagement kann jahrelange Profitorientierung und Einsparmaßnahmen nicht ausgleichen.

Noch härter hat es behinderte Menschen getroffen. Sie werden sowieso zumeist an den Rand gedrängt und sind innerhalb der Pandemie fast unsichtbar geworden. Auch hier wurde seit Jahren vieles zusammengespart, die Kosten sind wichtiger als der Mensch. Eine Lobby haben Behinderte überhaupt nicht.

Dabei geht es hier um die Schwächsten in der Gesellschaft. Sie darf man nicht alleine lassen.