Meine Meinung: Verzaubert von kleinen Wesen

Es sind die schönsten Termine für eine Journalistin, wenn sie ein Neugeborenes begrüßen darf. Das klingt vielleicht nach Verklärung. Aber es ist ein Fakt, angesichts des manchmal unangenehmen Gefühls, ins Krankenhaus nach Greiz zu gehen. Nicht weil ich das Kreiskrankenhaus nicht gut finde. Es ist ein modernes Haus mit Topp Ärzten. Ich kann auch unterscheiden zwischen Greiz und Schleiz und deren Probleme. Außerdem, wer ist schon gern krank, wo Corona aus jeder Zeile blickt...

Ein Baby kann diese Gedanken mit nur einem Naserümpfer im zarten Gesicht, einer kleinen Geste der winzigen Finger beiseite schieben. Und Schaltjahrbaby Anuk tat das, ohne auch nur die Augen zu öffnen. Ich bin hingerissen von solch intensiver Kommunikation mit der Umwelt, die das wunderbare Geschöpf noch gar nicht sehen kann.

Und ich bin hingerissen von dem Umfeld, in dem junge Mütter mit ihren Kleinen nach der Geburt in Greiz aufgenommen werden. Zu meiner Zeit war der Kreißsaal noch ein Raum mit mehreren Betten, in denen schreiende Frauen lagen, nur mit Paravent voneinander getrennt. Das Bad war ein hässlicher Raum, in dem ich eine Wassergeburt nicht mal ansatzweise in Erwägung zog.

Das Zimmer nach der Geburt teilte sich die junge Mutter mit anderen Müttern - zwei Wochen ohne ihre Babys nebenan. Dafür durfte man die Muttermilch mit allen teilen. Aber eins noch: Unsere Babys waren damals genau so bezaubernd, wie heute Anuk, die kleine Bärin aus Greiz.