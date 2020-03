Meine Meinung: Vorsicht ja, Panik nein

Es ist noch nicht einmal im Ansatz abzuschätzen, wie die Corona-Bedrohung das öffentliche Leben einschränken wird. Ich denke, dass die letzte Stufe noch nicht erreicht ist.

In dem Moment, in dem ich diese Zeilen schreibe, flattert gerade die Eilmeldung herein, dass die Bundesregierung vorschlagen will, alle Geschäfte bis auf Supermärkte und andere Versorgungseinrichtungen zu schließen. In Greiz trifft das schon auf viele öffentliche Einrichtungen wie Vogtlandhalle oder Kino zu.

Längst geht es nicht mehr darum, die Ansteckung mit dem Coronavirus komplett zu verhindern, sondern darum, die Infektionskurve niedrig zu halten, damit das Gesundheitssystem die schwerwiegenden Fälle behandeln kann. In Italien sieht man derzeit, was passiert, wenn es zusammenbricht. Mehr als 1800 Menschen sind bis Montagmittag dort bereits an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, von mehr als 20.000 Infizierten ist die Rede.

Die Beispiele Südkorea, Singapur, Taiwan oder Hongkong zeigen, wie durch konsequentes schnelles Handeln zu Beginn der Krise und nach den Erfahrungen von Sars 2004 und Mers 2015, Schlimmeres verhindert werden konnte, wie die Kollegen der Süddeutschen Zeitung am Montag berichteten. In Tawain wurde laut dieses Berichts trotz der relativen Nähe zu China bis Montag nur ein Toter registriert, in Singapur keiner.

Dies wurde erreicht, in dem unter anderem schnell Quarantänemaßnahmen aufgestellt, das öffentliche Leben leicht eingeschränkt wurde oder Informationskampagnen anrollten.

Am Wichtigsten scheint es mir deswegen, die Ruhe zu bewahren und nicht in Panik zu verfallen. Sicher wird es in den nächsten Wochen einige Einschränkungen geben. Doch diese sind, denke ich aushaltbar. Und sie werden vorbeigehen.

Bleiben Sie gesund!