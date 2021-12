Meine Meinung: Wagenburg statt Dialog

Ingo Eckardt zu den erneuten Corona-Protesten in Greiz

Das Polizeiaufgebot in Greiz am Samstagabend erinnerte fatal an Demonstrationen, die ich miterlebte, wenn hunderte Rechtsradikale und ebensoviele Gegendemonstranten in den vergangenen Jahren die Konfrontation suchten. Erheblich aufmunitioniert stellte man sich diesmal so genannten „Spaziergängern“ in den Weg.

Durch die Polizeipräsenz wurde der Eindruck erweckt, dass hier gefährliche Straftäter in Schach gehalten werden müssten. Dabei ging es letztlich nur darum, Corona-Regeln umzusetzen, deren Sinnhaftigkeit im Einzelnen durchaus bezweifelt werden kann. Die Politik erlässt Regeln, viele Menschen sehen diese kritisch und wollen dies auf der Straße dokumentieren. Das ist ihr gutes Recht in einer Demokratie, auch wenn diese derzeit durch die Viruslage geschwächt ist.

Pauschal alle Spaziergänger zu dumpfen Rechten zu erklären, wie es gern mal von interessierter Seite getan wird, springt zu kurz. Es gibt viele vernünftige Leute unter den Demonstranten. Und der Ruf „Frieden, Freiheit, keine Diktatur“ bricht letztlich eine Lanze für unsere Demokratie.

Es wäre wichtig, dass die Masse der friedlichen Demonstranten ihr Repertoire ergänzt. „Wir wollen keine Nazis hier“ könnte man skandieren, um sich von jenen abzugrenzen, welche die berechtigte Kritik an den Corona-Maßnahmen zur Trittbrettfahrerei nutzen, um ihr braunes Süppchen zu kochen.

Statt Wagenburgmentalität auszuleben, täte Politik gut daran, neue Dialogformate zu finden, in denen Bürger ihre Kritik direkt und ungefiltert anbringen können. Repression sollte in der Demokratie die „ultima ratio“, das letzte Mittel, sein.