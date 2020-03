Meine Meinung: Wie’s um die Wildbienen steht

Es ist noch gar nicht lange her, da war die Angst um das Aussterben der Bienen wegen deren fehlender Nahrung groß. Sogar Angela Merkel hatte 2018 gesagt, man müsse etwas gegen das Bienensterben unternehmen und die Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner wollte gar, dass auf den Dächern der Bundesministerien Bienenstöcke stehen. Nun, jetzt wissen wir, dass es der Biene gar nicht so schlecht geht. Aber seien wir genau, der Honigbiene. Gibt sogar immer mehr davon.

Der Problemfall ist die Wildbiene, 300 von rund 580 Arten sind vom Aussterben bedroht.

Zum einen ist die Rohrmilbe (Varroamilbe) für das Leben der Bienen im allgemeinen äußerst gefährlich. Der hässliche, kleine, rotbraune Parasit ernährt sich vom Blut der Bienen und überträgt todbringende Viren. Der andere Grund ist die intensive Landwirtschaft, Wildflächen gibt es kaum noch. Und Pestizide kommen zum Einsatz. So viele Gefahren kann eine Wildbiene nur schwer abwehren. Dabei ist es von entscheidender Bedeutung, dass diese kleinen Tierchen genug zum Fressen haben. Bienen bestäuben die Pflanzen und bei manchen Kulturpflanzen kann das die Wildbiene sogar besser als die Honigbiene.

Es ist ein Kreislauf und der muss rund laufen, weil eins das andere bedingt. Wenn etwas im Naturreigen in die falsche Richtung auswuchtet, ist Gefahr im Verzug. Was also tun?

Im Kleinen beginnen: Kein englischer Rasen im Garten, Blumenwiesen sind viel schöner. Kein Kiesel mit Bonsaigestaltung im Vorgarten. Der wahre Gärtner ziert sich ohnehin mit Pflanzenallerlei. Und wenn das geschafft ist, geht’s mit Blumensamen an die Straßenränder.