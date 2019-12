Meine Woche: Alles wird neu

Genießen Sie die Ruhe? Die Tage zwischen Weihnachten und Silvester sind für viele Menschen voll davon. Der Weihnachtsstress ist vorbei, alle Geschenke verteilt und die Kilogramm, die man sich über die Feiertage angefressen hat, reichen auch noch für ein paar Tage.

Auch für uns Lokalredakteure ist diese Zeit eine weniger aufregende. Kein Gremium tagt, kein Pressetermin jagt den anderen, und für ein paar Tage scheint die Welt tatsächlich ein wenig still zu stehen. Eine schöne Abwechslung bis die Arbeit zumeist ab der ersten oder zweiten Januarwoche wieder hektischer wird.

Ich hoffe, Sie haben die Feiertage gut überstanden und konnten die besinnliche Zeit im Kreis von Familie und Freunden genießen. Ich hoffe, dass selbst die Greizer und Zeulenrodaer, die über die Weihnachtstage arbeiten mussten, ein paar Stunden gefunden haben, um sie mit ihren Liebsten zu verbringen.

Nun richtet sich der Blick wieder nach vorn. In wenigen Tagen schon ist das Jahr 2019 zu Ende und das neue Jahr kommt zusammen mit guten Vorsätzen, neuen Vorhaben und natürlich Jubiläen, die gefeiert werden wollen. In Greiz zum Beispiel steht das 90-jährige Bestehen der öffentlichen Bibliothek an. Über das geplante Programm werden wir bald schon berichten.

Spannend wird auch werden, ob die Kommunen wirklich mehr Geld erhalten werden, wie nun von allen Seiten versprochen wird. Dringend nötig wäre es. Wenn man in der Jahresübersicht des Landkreises Greiz sieht, welche Summen allein nötig sind, um die schulische Infrastruktur aufrecht zu halten, wird dies besonders deutlich. Natürlich gibt es dafür auch Fördermittel, zum Teil fallen aber erhebliche Eigenmittel an.

Die größte Änderung steht aber wahrscheinlich für die Neumühler bevor. Wenn der 31. Dezember zum 1. Januar wird, endet ihre 60-jährige Eigenständigkeit, und der kleine Ort wird Teil der Stadt Greiz. Rund ein Jahr ist es her, dass der Einigungsvertrag unterschrieben wurde. Jetzt muss er mit Leben gefüllt werden. Und das wird nur gehen, wenn beide Seiten an einem Strang ziehen und auch Neumühle als kleinerer Partner nicht zur kurz kommt.