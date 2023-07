Meine Woche: Die Sache mit dem Garten

Ingo Eckardt über sommerliche Freude an vollen Wochenenden

Dieser Tage habe ich mal mit meiner Freundin sinniert, warum der Garten gerade aussieht wie ein brasilianischer Urwald. Denn wenn das Unkraut höher steht als die Nutzpflanzen, dann scheint etwas faul zu sein.

Unsere messerscharfe Analyse: Wir haben viel zu wenig Zeit. Gerade an Wochenenden, wo man bestenfalls mal wieder stundenlang durch den Garten toben müsste, um ihn einigermaßen sinnhaft in Form zu bringen, sind wir meistens weg.

Vor zwei Wochen haben wir das wieder außergewöhnlich gute Rudolstadt-Festival besucht – zugegebenermaßen bei mir auch mit journalistischer Arbeit verknüpft. Aber es fanden sich ein paar Nischen, wo wir bei karibischen Temperaturen nach kubanischen Klängen die Hüften schwingen konnten. Der heimische Garten war da auch gedanklich sehr weit weg.

Voriges Wochenende haben wir meine freien Tage und das Wochenende für einen Ausflug zum Chiemsee genutzt, waren wandern und haben die wunderbare Oper „Maria de Buenos Aires“ beim Immling-Musikfestival – mitten in der oberbayerischen Provinz – besucht. Ein tolles Erlebnis, was aber nicht hilfreich zur Bewältigung der Gartentätigkeiten war. Immerhin haben wir am Sonntag noch Kirschen geerntet, die mittlerweile zu kreativen Konfitüren verkocht sind.

Und auch am dritten Wochenende muss der Garten wieder anderem „Freizeitstress“ weichen – wir sind zu Gast bei meinem Bruder, der gerade mit einem Boot über Seen in Brandenburg schippert. Familie will gepflegt sein – da rutscht die Gartenpriorität weiter nach hinten.

Aber kommendes Wochenende, dann ist es soweit – wir werden, quasi mit der Machete, dem Unkraut zu Leibe rücken – zumindest haben wir uns das ganz fest vorgenommen.