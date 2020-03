Meine Woche: Die Sterne lügen nicht

Ich habe in die Sterne geschaut. Anders als die Greizer Gymnasiasten und die Mitglieder der Astronomischen Gesellschaft brauchte ich dafür nicht einmal ein Teleskop. Ich habe einfach einen Blick in eines der vielen Horoskope geworfen, die es im Internet zu finden gibt.

Seitdem weiß ich einiges mehr über mich und meinen Tag. Zum Beispiel, dass es wohl der richtige Zeitpunkt sein soll, um im Job aufrichtige Gespräche zu führen. Das wundert mich ein wenig, da ich den Großteil meines Tages alleine im Büro verbracht habe, weil die Kollegin einen wohlverdienten freien Tag genoss. Vielleicht hätte ich es einmal mit Selbstgesprächen versuchen sollen, schließlich verspricht mir das Horoskop, dass ich die richtigen Worte finden werde.

Ein wenig Sorge macht mir der Blick auf meinen Biorhythmus. Zur Zeit befinde ich mich zwar noch an der Spitze, aber die drei Kurven, die ihn repräsentieren, fallen in den nächsten Tagen in erschreckende Tiefen. Wer sich also wundert, warum ich körperlich, geistig und emotional nicht gut drauf bin. Das ist nicht meine Schuld. Das machen die Sterne.

Eine gute Nachricht gibt es noch: Meine Gesundheit soll seit einiger Zeit unverändert gut sein. Das beruhigt mich in Zeiten von Corona natürlich ungemein.

Und auch was ich heute Abend mache, weiß ich dank dieser Sternenvoraussage endlich. Wenn ich den Tag angemessen ausklingen lassen will, wird mir geraten, doch mal – kein Witz – einem Casino einen Besuch abzustatten. Aber natürlich nicht allein. Einen wertvollen Menschen soll ich mitnehmen. Warum weiß ich allerdings nicht. Vielleicht um ihn zu versetzen, wenn mir das Geld ausgeht? Ach nein, denn im nächsten Abschnitt wird mir befohlen, endlich aktiv zu werden, um einen für mich passenden Kredit zu finden. Und meine Tarotkarte des Tages empfiehlt mir, mehr Großzügigkeit in mein Leben einfließen zu lassen.

Passt doch alles zusammen. Die Sterne lügen eben nicht.